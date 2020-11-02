Автомобиль перевернулся на Ленинградском шоссе

Фото: телеграм-канал НАМКАДЕ ДТП ДПС МСК МО

Авария с участием четырех автомобилей произошла на Ленинградском шоссе. Об этом сообщается на странице департамента транспорта в Telegram.

В ведомстве рассказали, что авария произошла возле дома № 70. В результате происшествия один из автомобилей опрокинулся. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Сообщается, что из-за ДТП движение транспорта в сторону центра затруднено. В настоящий момент специалисты выясняют причины аварии.

Накануне сообщалось, что в результате аварии в Краснодарском крае погибли пять человек. Авария произошла на 26-м километре дороги Гулькевичи – Отрадо-Кубанское – Отрадо-Ольгинское.

