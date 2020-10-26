Шесть автомобилей столкнулись на МКАД

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Шесть автомобилей столкнулись на съезде на МКАД на востоке Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Авария произошла на Липецкой улице. Там столкнулись три грузовых и три легковых автомобиля.

Собеседник агентства сообщил, что на месте ДТП затруднено движение. Информации о пострадавших не поступало.

Накануне на востоке Москвы перевернулась машина. Инцидент произошел в районе 2-й Владимирской улицы, там столкнулись сразу несколько автомобилей. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее автобус и легковой автомобиль столкнулись на проспекте Маршала Жукова. В результате ДТП пострадали два человека.

