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Пять человек погибли в результате ДТП в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Авария произошла на 26-м километре дороги Гулькевичи – Отрадо-Кубанское – Отрадо-Ольгинское. В ведомстве рассказали, что водитель "Лады Приоры" сбил восемь человек, пытаясь объехать по встречной полосе стоящие на трассе автомобили ВАЗ-2115 и ВАЗ-21099.

"В результате ДТП от полученных травм скончались пятеро граждан, также с травмами различной степени тяжести госпитализированы еще пятеро участников аварии", – сказали в МВД.

Накануне авария с участием рейсового автобуса и фуры произошла в Грибановском районе Воронежской области. В результате ДТП погибли несколько человек, в том числе водитель автобуса.

