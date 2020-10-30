В Воронежской области столкнулись рейсовый автобус и фура

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Авария с участием рейсового автобуса и фуры произошла в Грибановском районе Воронежской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) района.

В результате ДТП погибли несколько человек, в том числе водитель автобуса.

"Рейсовый автобус Поворино – Воронеж столкнулся с фурой, есть погибшие и пострадавшие. Погиб водитель автобуса, остальная информация уточняется", – поделилась собеседница.

В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области подчеркнули, что столкновение случилось у села Верхний Карачан в 20:25 по московскому времени.

Ранее на Крещатике в центре Киева водитель иномарки врезался в остановку, на которой находились люди. В результате столкновения погибли два человека, еще несколько получили травмы.

Позднее водителя задержали. Он утверждал, что в момент аварии потерял сознание.