Автомобиль насмерть сбил двух человек в центре Киева

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На Крещатике в центре Киева водитель иномарки врезался в остановку, на которой находились люди. В результате столкновения погибли два человека, еще несколько получили травмы, рассказали в пресс-службе полиции Киева в Facebook

"На участке работает следственно-оперативная группа и выясняет все обстоятельства и причины этого смертельного ДТП. Врачи оказывают им (пострадавшим) необходимую медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции ведут беседу с 66-летним водителем. Его проверяют на состояние опьянения.

Ранее автомобиль сбил 11-летнюю девочку в Подмосковье. По предварительным данным, автомобиль Hyundai Solaris совершил наезд на ребенка вне зоны пешеходного перехода. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте.