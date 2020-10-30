Автомобиль насмерть сбил двух человек в центре Киева

На Крещатике в центре Киева водитель иномарки врезался в остановку, на которой находились люди. В результате столкновения погибли два человека, еще несколько получили травмы, рассказали в пресс-службе полиции Киева в Facebook
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"На участке работает следственно-оперативная группа и выясняет все обстоятельства и причины этого смертельного ДТП. Врачи оказывают им (пострадавшим) необходимую медицинскую помощь", – говорится в сообщении.
Сотрудники полиции ведут беседу с 66-летним водителем. Его проверяют на состояние опьянения.
Ранее автомобиль сбил 11-летнюю девочку в Подмосковье. По предварительным данным, автомобиль Hyundai Solaris совершил наезд на ребенка вне зоны пешеходного перехода. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте.