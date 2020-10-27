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Москва 24

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Происшествия

08:50

Автомобиль сбил ребенка в Подмосковье

происшествия ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль сбил 11-летнюю девочку в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

Авария произошла на автодороге Осеево – Никифорово – Медвежьи Озера. По предварительным данным, автомобиль Huyndai Solaris совершил наезд на девочку вне зоны пешеходного перехода.

Пострадавшая девочка от полученных травм скончалась на месте. Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.

На прошлой неделе автомобиль сбил ребенка на юго-востоке столицы. ДТП произошло в районе дома 27, строения 1, на улице Шкулева.

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