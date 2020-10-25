В Москве пьяный таксист сбил мужчину, скрываясь от напавших на него по ошибке людей

17:07
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Таксист, по предварительной информации находящийся в состоянии алкогольного опьянения, сбил мужчину на юге-востоке Москвы. Водитель пытался скрыться от напавшей на него по ошибке группы людей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по городу.
В сообщении отмечается, что во время патрулирования сотрудники Росгвардии заметили молодых людей, которые пытались вытащить таксиста из авто.
"В какой-то момент мужчине удалось вырваться из рук нападавших, и он попытался скрыться с места происшествия на своем автомобиле, при этом сбил гражданина, преградившего путь транспортному средству", – сообщили в ведомстве.
Сотрудники управления вызвали врачей, участники конфликта были задержаны. Удалось выяснить, что за несколько минут до произошедшего такси чуть не сбило группу людей. Номер машины граждане запомнили, однако за рулем был другой мужчина.
"Он по просьбе таксиста отгонял машину на стоянку и не подозревал о недавнем инциденте", – объяснили инцидент в ведомстве.
Пострадавшего госпитализировали, сообщают в Росгвардии. Водителя такси задержали. В ведомстве добавляют, что и он, и группа молодых людей были в состоянии алкогольного опьянения. Задержанных передали полиции для проведения дальнейшего разбирательства.
Ранее стало известно о происшествии, которое произошло в Санкт-Петербурге. Там автомобиль каршеринга ударил 4 машины.
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