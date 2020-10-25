В турецком отеле произошла драка с участием россиян

Фото: hurriyet.com.tr

Конфликт между российским бизнесменом, владельцем отеля в Турции, и его арендатором произошел в городе Кумлуджа в провинции Анталья, пишет газета Hurriyet.

Житель провинции снял отель на пять месяцев. В связи с убытками из-за пандемии коронавируса он попросил владельца продлить срок аренды, однако получил отказ.

При этом мужчине сказали срочно выселить всех клиентов, но тот заявил, что это невозможно и потребуется 15 дней, так как туристы еще не завершили свой отдых.

По словам арендатора, "россиянин потребовал выполнить требование, пригрозив, что в ином случае "будет разговаривать на понятном языке".

В результате в отель приехала группа из 15 русскоговорящих человек и напала на арендатора и двух его сотрудников. Туристам приказали немедленно покинуть здание.

Потерпевший рассказал, что ему связали руки и ноги, избили, а затем заставили подписать финансовый документ и забрали из сейфа 1200 лир (около 11,5 тысячи рублей).

После этого один из постояльцев вызвал полицию. Большинство нападавших успели покинуть отель, но некоторые были задержаны и допрошены.

Российские туристы ранее обвинили туроператора в обмане. Причиной недовольства стало несоответствие информации об отеле с местом проживания.