В турецком отеле произошла драка с участием россиян

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Фото: hurriyet.com.tr
Конфликт между российским бизнесменом, владельцем отеля в Турции, и его арендатором произошел в городе Кумлуджа в провинции Анталья, пишет газета Hurriyet.
Житель провинции снял отель на пять месяцев. В связи с убытками из-за пандемии коронавируса он попросил владельца продлить срок аренды, однако получил отказ.
При этом мужчине сказали срочно выселить всех клиентов, но тот заявил, что это невозможно и потребуется 15 дней, так как туристы еще не завершили свой отдых.
По словам арендатора, "россиянин потребовал выполнить требование, пригрозив, что в ином случае "будет разговаривать на понятном языке".
В результате в отель приехала группа из 15 русскоговорящих человек и напала на арендатора и двух его сотрудников. Туристам приказали немедленно покинуть здание.
Потерпевший рассказал, что ему связали руки и ноги, избили, а затем заставили подписать финансовый документ и забрали из сейфа 1200 лир (около 11,5 тысячи рублей).
После этого один из постояльцев вызвал полицию. Большинство нападавших успели покинуть отель, но некоторые были задержаны и допрошены.
Российские туристы ранее обвинили туроператора в обмане. Причиной недовольства стало несоответствие информации об отеле с местом проживания.
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