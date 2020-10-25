Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

01:29

В турецком отеле произошла драка с участием россиян

за рубежом происшествия туризм

Фото: hurriyet.com.tr

Конфликт между российским бизнесменом, владельцем отеля в Турции, и его арендатором произошел в городе Кумлуджа в провинции Анталья, пишет газета Hurriyet.

Житель провинции снял отель на пять месяцев. В связи с убытками из-за пандемии коронавируса он попросил владельца продлить срок аренды, однако получил отказ.

При этом мужчине сказали срочно выселить всех клиентов, но тот заявил, что это невозможно и потребуется 15 дней, так как туристы еще не завершили свой отдых.

По словам арендатора, "россиянин потребовал выполнить требование, пригрозив, что в ином случае "будет разговаривать на понятном языке".

В результате в отель приехала группа из 15 русскоговорящих человек и напала на арендатора и двух его сотрудников. Туристам приказали немедленно покинуть здание.

Потерпевший рассказал, что ему связали руки и ноги, избили, а затем заставили подписать финансовый документ и забрали из сейфа 1200 лир (около 11,5 тысячи рублей).

После этого один из постояльцев вызвал полицию. Большинство нападавших успели покинуть отель, но некоторые были задержаны и допрошены.

Российские туристы ранее обвинили туроператора в обмане. Причиной недовольства стало несоответствие информации об отеле с местом проживания.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать