Российских туристов возмутило название отеля в Турции

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Фото: Depositphotos/grigvovan
Российские туристы возмутились из-за ситуации с названием турецкого отеля и обвинили туроператора в "разводе". Причиной недовольства стало несоответствие информации об отеле с местом проживания.
Как пишет портал TourDom.ru, в стране есть несколько гостиниц с похожим названием. Туристы считают, что туроператор намеренно убрал в своих ваучерах уточняющие место слова и поселил их в Аланье.
Представитель компании заявил, что "гости скандалят, некоторые отказываются заселяться и требуют поселить их в ту гостиницу, которую им продавали". По его словам "разборки на ресепшен можно наблюдать каждый день", однако в отеле ситуацию считают "пустячком".
В одном из турагентств пояснили, что неразбериха возникла из-за проблем с объектами. Так, один из отелей, связанных со скандалом, вовсе не принимает постояльцев. Уточняется, что с каждым клиентом оператор старается решить вопрос в индивидуальном порядке.
Ранее туристы пожаловались на отсутствие ночных дискотек в турецких гостиницах и отелях. Ограничения для постояльцев введены в связи с указом МВД Турции. Меры приняты для борьбы с распространением коронавируса из-за резкого роста числа заболевших.
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