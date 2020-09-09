Туристы в Турции пожаловались на отсутствие ночных дискотек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
В турецких гостиницах и отелях стали отменять все дискотеки, запланированные после полуночи. Кроме того, отдыхающих предупредили о запрете прослушивания музыки ночью, говорится на портале "ТурДом".
Ограничения для постояльцев введены в связи с указом министерства внутренних дел Турции, который вступил в силу. Меры приняты для борьбы с распространением коронавируса из-за резкого роста числа заболевших.
В результате теперь за нарушение тишины после 00:00 отелям грозит штраф до 150 тысяч турецких лир. Для того чтобы не получить штраф, владельцы сократили свои вечерние программы для туристов. При этом МВД страны обещало следить за исполнением правил.
Руководитель турагентства Мария Шекер заявила, что к нововведениям туристы отнеслись негативно.
В настоящий момент местные власти не говорят, до какой даты будут сохраняться ограничения. Так, прослушивание музыки в городе или на пляжах Турции может обойтись штрафом в 3150 лир.
Ранее сообщалось, что в Турции ввели обязательный масочный режим на пляжах. В турецком МВД уточнили, что снять средство защиты можно только в квартире или гостиничном номере.
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