Российским авиакомпаниям разрешили полеты в ОАЭ, Египет и на Мальдивы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Российские авиакомпании могут начать регулярные полеты в Египет, ОАЭ и Мальдивы с 8 сентября.

Как сообщила Росавиация, в Каир (Египет) и обратно допустимо летать три раза в неделю, в Дубай (ОАЭ) и Мале (Мальдивская Республика), включая обратный путь, – два рейса в неделю.

Рейсы можно выполнять из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска. Полеты осуществляют 11 российских и пять иностранных авиакомпаний.

Отмечается, что Росавиация продолжит переговоры с авиационными властями других государств о возобновлении авиасообщения.

С 1 августа в России возобновили международное авиасообщение. Первыми странами, куда стали осуществляться перелеты, были Танзания, Турция и Великобритания.

Помимо этого, с 7 августа россиянам разрешили въезд в Черногорию, с 15 августа – в Швейцарию.

Также сообщалось о заинтересованности в осуществлении полетов из РФ со стороны Грузии, Польши и Казахстана.