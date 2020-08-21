Грузия заинтересована в восстановлении авиасообщения с РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Воздушное авиасообщение между Тбилиси и Москвой было прервано по решению российской стороны, однако Грузия заинтересована в его восстановлении, сообщил спецпредставитель премьер-министра по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе.

По его словам, если Россия проявит желание восстановить полеты, Грузия готова поставить этот вопрос на повестку дня. В то же время он подчеркнул, что все зависит от эпидемиологической обстановки.

С 8 июля прошлого года Владимир Путин запретил полеты в Грузию российским авиакомпаниям, а Минтранс – полеты грузинских перевозчиков в Россию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что Москва подумает об отмене запрета, когда Грузия вернется в нерусофобское русло.

Инициативы связаны с антироссийскими акциями, которые прошли в Грузии в июне 2019 года. Поводом стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Особое возмущение вызвало то, что председатель организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Однако депутат заявил, что туда его посадила принимающая сторона в соответствии с протоколом мероприятия.

