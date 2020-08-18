Таиланд могут открыть для туристов 1 октября

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Министр туризма Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн рассказал, что при благоприятных условиях страна может открыть границы уже 1 октября, сообщает "Экспресс газета".

При въезде туристам будет необходимо предъявить отрицательный тест на коронавирус, а по прибытии пройти его повторно. Также нужна страховка.

Пока не уточняется перечень стран, гражданам которых разрешат въезд в Таиланд. Ранее говорилось, что россияне смогут поехать туда ближе к концу 2020 года.

В августе Россия открыла границы с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией. Еще несколько стран готовы принимать российских туристов: Хорватия, Черногория, Египет, ОАЭ, Куба, Доминикана, Мексика, Кения и Мальдивы.