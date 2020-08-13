СМИ назвали страны, с которыми Россия может открыть границы 1 сентября

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пассажирские авиаперевозки в страны ближнего зарубежья могут возобновиться к 1 сентября, сообщает издание Ассоциации туроператоров России "Вестник АТОР".

По информации его источников, авиакомпании вернут регулярные рейсы в большинство стран СНГ, в том числе Казахстан, Таджикистан, Киргизию, Армению. В России на правительственном уровне об этом могут объявить в 20-х числах августа, уточнили в издании.

Эксперты объясняют, что для такого решения есть несколько причин. Прежде всего это стабилизация ситуации с коронавирусом в России. Кроме того, в сентябре в стране планируют запустить в промышленное производство вакцину от COVID-19.

Эпидемиологическая обстановка улучшилась и в государствах, с которым ожидается восстановление авиасообщения. Помимо этого, они собираются покупать российскую вакцину.

Пока неизвестно, когда для туристов откроется российско-белорусская граница. Авиакомпания "Белавиа" продлила отмену рейсов в Россию до 21 августа.

Согласно данным источников редакции, в сентябре право на международное авиасообщение получат Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток. Вернуть зарубежные рейсы также хотят аэропорты Сочи, Краснодара и Казани, не исключено, что это произойдет в середине или в конце сентября, добавили в издании.

В августе Россия открывает границы с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией. Еще несколько стран готовы принимать российских туристов: Хорватия, Черногория, Египет, ОАЭ, Куба, Доминикана, Мексика, Кения и Мальдивы.

Вместе с тем "Аэрофлот" отменит часть международных регулярных рейсов до конца месяца. Изменения коснутся почти 90 направлений, среди которых Актау, Актобе, Аликанте, Алматы, Амстердам, Атырау, Афины, Баку, Бангкок, Барселона, Бейрут, Берлин, Бишкек, Болонья, Брюссель, Будапешт, Бургас, Бухара, Бухарест, Валенсия, Варшава, Вашингтон, Вена, Венеция, Верона, Вильнюс, Гавана.

Будут приостановлены полеты в Гамбург, Ганновер, Гонконг, Гуанчжоу, Дели, Дрезден, Дублин, Дюссельдорф, Ереван, Загреб, Ираклион, Караганду, Кишинев, Копенгаген, Костанай. Пассажирам, покупавшим билеты туда после 1 мая, вернут средства автоматически.