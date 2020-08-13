Эксперты рассказали о способах экономии при покупке авиабилетов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Эксперты рассказали, как можно сэкономить при покупке авиабилетов, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Специалисты отмечают, что выгоднее всего покупать их в воскресенье, поскольку в этот день недели билеты дешевеют примерно на 4%. Сэкономить до 20% можно, покупая билеты не на выходные, а на пятницу.

Влияет на цену билета и выбор аэропорта. Есть авиаузлы, в которые летать дороже. В то же время специалисты напоминают о необходимости учитывать затраты на трансфер из аэропорта до пункта назначения.

Слетать выгоднее можно, если заказать билеты у разных авиакомпаний на путь туда и обратно. Повысить класс билета можно, если заранее приехать в аэропорт.

Ранее СМИ сообщили, что в российских аэропортах был зафиксирован рост цен на авиакеросин.

По итогам проведенных авиаперевозчиками тендеров по сравнению с июлем они выросли в аэропортах Кольцово (Екатеринбург) – на 62,1%, Домодедово – на 33,4%, Жуковский – 36%, Пулково – 18%, в аэропорту Владивостока – на 20,4%, Благовещенска – на 21,1%, Иркутска – на 28,1%, Краснодара – на 48,4%, Красноярска – на 48,6%. Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила Минтранс организовать проверку совместно с Минэнерго и ФАС.

Вице-президент АТОР Владимир Канторович не исключил вероятность повышения цен на авиабилеты из-за роста затрат авиакомпаний на авиационное топливо. Однако, по его словам, изменения цен на перелеты могут быть вызваны и другими внешними факторами.