Египет планирует в ближайшее время возобновить авиасообщение с Россией

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Египет рассчитывает на скорейшее возобновление авиасообщения с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла страны в Москве Ихаба Насра.
"Очень надеемся, что в самом скором времени мы восстановим авиасообщение между Москвой и Каиром", – сказал посол.
Он отметил, что власти двух государств находятся в контакте по этому вопросу. Наср подчеркнул, что и в России, и в Египте прирост новых случаев коронавируса резко снизился. Он подметил, что арабская республика уже восстановила международное авиасообщение со многими странами.
Наср сообщил, что в Египте применяются серьезные меры для обеспечения санитарной безопасности туристов. Он рассказал, что в аэропортах используются экспресс-тесты для выявления коронавируса.
"Могу подтвердить, что наше воздушное пространство открыто, у нас проблем нет. В нашей стране мы готовы принять всех, поэтому надеюсь, что консультации, которые проводятся авиационными властями, закончатся положительным результатом в ближайшее время", – заключил Наср.
10 августа Россия возобновила полеты в курортные города Турции. В связи с этим авиасообщение с Антальей, Бодрумом и Даламаном планировали возобновить свыше 10 российских авиакомпаний.
Кроме того, с 7 августа граждане России получили неограниченный доступ к поездкам в Черногорию. По инициативе местных властей въезд в страну осуществляется без каких-либо ограничений и дополнительных условий.
С 15 августа РФ возобновит авиасообщение со Швейцарией. Рейсы в эту страну будут осуществляться раз в неделю. Швейцарские власти исключили Россию из списка государств, граждане которых по приезде в страну должны отбывать 10-дневный карантин.
В России международное авиасообщение было возобновлено с 1 августа. Первые рейсы отправились из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и Ростова-на-Дону. Первыми странами, в которые россияне получили возможность вылететь, стали Великобритания, Танзания и Турция.
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