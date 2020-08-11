Авиакомпании изменили правила для перелетов в Турцию

Фото: Москва 24/Александр Горностаев
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что на рейсах в Турцию изменились правила проезда пассажиров и провоза багажа. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным российских авиакомпаний, турецкие власти установили регламент, согласно которому ручную кладь нельзя провозить в салоне. Исключения составляют женские сумочки, рюкзаки, а также дипломатические файлы или сувенирные предметы из магазинов в аэропорту.
Кроме того, один из туроператоров сообщил об отмене питания на борту чартерных рейсов в Анталью. Данная мера рассматривается как способ снизить контакты и, как следствие, риск заражения коронавирусом для пассажиров и сотрудников авиакомпаний.
В этой же фирме уточнили, что норма провоза багажа сохраняется на уровне 20 килограмм при сумме сторон не более 203 сантиметров. А для ручной клади вводятся ограничения – она обязательно должна быть в пределах параметров 55х40х20 сантиметров.
Туристы, которые уже приезжали в Турцию, рассказали, что непосредственно в стране или на таможне никто не проверяет габариты привезенной с собой ручной клади.
Ранее стало известно, что в турецких отелях с полученным сертификатом здоровья туристов с положительным тестом на коронавирус поместят в изолятор бесплатно. Турецким отелям предписано оставлять свободными часть номеров на изоляцию туристов.
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