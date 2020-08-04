ФАС отреагировала на продажу билетов россиянам в страны с неоткрывшимся авиасообщением

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Продажа билетов в страны, с которыми все еще приостановлено авиасообщение, может нарушать права россиян. Об этом предупредили в Федеральной антимонопольной службе РФ, говорится на сайте ведомства.
"Продажа авиабилетов в страны, с которыми приостановлено авиасообщение, может нарушать права граждан. Обратить внимание на сложившуюся ситуацию ФАС России предлагает Минтрансу России", – следует из заявления ведомства.
При этом, как отмечается, поступают в ведомство обращения граждан, согласно которым авиакомпании начали продажу билетов в страны, несмотря на отсутствие авиасообщения.
"Вместо возврата денежных средств по несостоявшимся полетам пассажирам предлагаются ваучеры", – приводят пример в ФАС.
Подобная практика может ущемлять интересы потребителей, заключили в службе.
Ранее Черногория разрешила россиянам въезд в страну. С 1 августа РФ приступила к процедуре восстановления международного авиасообщения. Кроме того, стали возможны туристические полеты в Великобританию, Танзанию и Турцию.
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