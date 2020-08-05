Вспышек коронавирусной инфекции в Турции нет – АТОР

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В Ассоциации туроператоров России прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о вспышке коронавируса в Турции.

"Очевидно, что сейчас ни о какой вспышке говорить нельзя. 4 августа в стране было зафиксировано 1 тысяча 83 новых случая заболевания, но подобные незначительные колебания уже случались. К примеру, 28 июля дало плюс 44 новых случая по сравнению с 27 июля и так далее", – говорится в сообщении.

Специалисты АТОР добавили, что график новых случаев COVID-19 в Турции, начиная со второй декады июля, очень ровный. Среднесуточное выявление заболевших держится на уровне около тысячи уже почти месяц. Также число выздоровевших в стране от всех зафиксированных случаев коронавируса уже превысило 93%.

Кроме того, в Ассоциации туроператоров России отметили, что прирост заболеваний не связан с открытием границ.

"Связывали его с праздником Курбан-Байрам и местными жителями, и то в назидательно-предупредительном ключе", – пишет АТОР.

Ранее сообщалось, что на курортах Турции зафиксировали вспышку коронавируса. Глава Минздрава страны Фахреттин Коджа призвал приложить все усилия для того, чтобы не допустить опасных последствий.