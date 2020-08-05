Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:51

Вспышек коронавирусной инфекции в Турции нет – АТОР

за рубежом туризм общество

Фото: depositphotos/slava296

В Ассоциации туроператоров России прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о вспышке коронавируса в Турции.

"Очевидно, что сейчас ни о какой вспышке говорить нельзя. 4 августа в стране было зафиксировано 1 тысяча 83 новых случая заболевания, но подобные незначительные колебания уже случались. К примеру, 28 июля дало плюс 44 новых случая по сравнению с 27 июля и так далее", – говорится в сообщении.

Специалисты АТОР добавили, что график новых случаев COVID-19 в Турции, начиная со второй декады июля, очень ровный. Среднесуточное выявление заболевших держится на уровне около тысячи уже почти месяц. Также число выздоровевших в стране от всех зафиксированных случаев коронавируса уже превысило 93%.

Кроме того, в Ассоциации туроператоров России отметили, что прирост заболеваний не связан с открытием границ.

"Связывали его с праздником Курбан-Байрам и местными жителями, и то в назидательно-предупредительном ключе", – пишет АТОР.

Ранее сообщалось, что на курортах Турции зафиксировали вспышку коронавируса. Глава Минздрава страны Фахреттин Коджа призвал приложить все усилия для того, чтобы не допустить опасных последствий.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать