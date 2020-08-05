Вспышку коронавируса зафиксировали на турецких курортах

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Вспышку коронавируса зафиксировали на курортах Турции. Об этом сообщил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа в своем аккаунте в Twitter.

Он отметил, что число случаев заражения COVID-19 резко возросло в стране. Коджа призвал приложить все усилия для того, чтобы не допустить опасных последствий.

По состоянию на 5 августа в Турции зафиксировали 234 934 случаев коронавирусной инфекции. Из них более 218,4 тысячи пациентов выздоровели от COVID-19 в результате прохождения курса лечения. Более 5,7 тысячи человек скончались в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр сообщил, что на шведском столе еду в тарелки клиентов будет накладывать персонал. Также он напомнил о необходимости наличия средств индивидуальной защиты и социального дистанцирования. Посуда и столовые приборы в турецких отелях должны регулярно проходить процедуру дезинфекции.

С 1 августа возобновилось авиасообщение с Турцией. При этом в настоящий момент для россиян открыт аэропорт только в Стамбуле и Анкаре. С 10 августа планируется открытие рейсов в Анталью, Бодрум и Даламан. Кроме того, с 1 августа открыты границы с Великобританией, Танзанией и Абхазией.

В связи с пандемией коронавируса в страховку начали включать риски, связанные с COVID-19. Туристам, отправляющимся в другие страны, порекомендовали не экономить на страховке и учитывать "коронавирусные" предложения страховых компаний.