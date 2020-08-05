Вспышку коронавируса зафиксировали на турецких курортах

12:52
Фото: depositphotos/fransz
Вспышку коронавируса зафиксировали на курортах Турции. Об этом сообщил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа в своем аккаунте в Twitter.
Он отметил, что число случаев заражения COVID-19 резко возросло в стране. Коджа призвал приложить все усилия для того, чтобы не допустить опасных последствий.
По состоянию на 5 августа в Турции зафиксировали 234 934 случаев коронавирусной инфекции. Из них более 218,4 тысячи пациентов выздоровели от COVID-19 в результате прохождения курса лечения. Более 5,7 тысячи человек скончались в результате осложнений, вызванных коронавирусом.
Ранее глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр сообщил, что на шведском столе еду в тарелки клиентов будет накладывать персонал. Также он напомнил о необходимости наличия средств индивидуальной защиты и социального дистанцирования. Посуда и столовые приборы в турецких отелях должны регулярно проходить процедуру дезинфекции.
С 1 августа возобновилось авиасообщение с Турцией. При этом в настоящий момент для россиян открыт аэропорт только в Стамбуле и Анкаре. С 10 августа планируется открытие рейсов в Анталью, Бодрум и Даламан. Кроме того, с 1 августа открыты границы с Великобританией, Танзанией и Абхазией.
В связи с пандемией коронавируса в страховку начали включать риски, связанные с COVID-19. Туристам, отправляющимся в другие страны, порекомендовали не экономить на страховке и учитывать "коронавирусные" предложения страховых компаний.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: