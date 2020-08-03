Риски по COVID-19 начали включать в страховки для туристов

10:28
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
С 1 августа Россия официально запустила международное пассажирское сообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией. Туристам, которые отправляются за границу, рекомендуют не экономить на страховке и учитывать "коронавирусные" предложения страховых компаний. Об этом сообщает газета "Известия".
Руководитель Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в конце июля рассказала, что при поездке за границу в сложившихся из-за коронавируса условиях следует оформлять расширенные страховки, учитывающие риски, связанные с COVID-19.
"Не у всех страховых компаний есть пакет, предлагающий покрытие на случай заболевания коронавирусом. Но некоторые страховые компании уже подготовили такие пакеты, не дожидаясь даже открытия международного сообщения", – отметила специалист.
В пресс-службе Всероссийского союза страховщиков (ВСС) отметили, что риски по возможному заболеванию коронавирусом часто включены в стандартные страховки для путешественников. В таких случаях дополнительные опции не понадобятся.
"Страховка для выезжающих за рубеж покрывает любые расходы на лечение в пределах страховой суммы. Если человек попал в больницу, страховщику, по сути, все равно, по какой причине это произошло", – объяснили в организации.
Как подчеркнула директор страховой компании ERV Юлия Алфеева, в данном случае речь идет только о медицинских расходах. Если же человека поместили в обсерватор, то возмещение не подразумевается.
"Нахождение в обсерваторе не является лечением. Такие затраты – это ответственность или организатора поездки, или принимающей стороны, или частного лица", – рассказала специалист.
По мнению директора Центра медико-страхового права Юлии Стибикиной, в страховки для путешественников обязательно надо вносить риски по коронавирусу.
"В зависимости от страны страховая сумма должна быть не меньше 30 тысяч долларов в любом случае, а лучше – 100 тысяч долларов. Потому что надо понимать, что вы едете в чужую страну, как там работает система здравоохранения, точно никто не знает, при этом мы уже видим, что люди болеют и болеют тяжело", – высказалась эксперт.
Действующие сейчас "коронавирусные" предложения ряда компаний предполагают денежные выплаты застрахованному или его семье в случае заболевания или летального исхода. При этом спрос на подобные полисы был высоким весной и в начале лета 2020 года, но уже идет на спад.
Вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Дмитрий Кузнецов ранее заявил, что для защиты от рисков, связанных с коронавирусом, хватит стандартного полиса для путешественников. Он отметил, что не сталкивался со случаями проблем по оплате лечения от COVID-19.
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