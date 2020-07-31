Прилетающие из-за рубежа россияне должны будут заполнять анкету на портале госуслуг

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Россияне, прилетающие из-за рубежа, должны будут заполнять анкету на портале госуслуг не позднее регистрации на рейс. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.

В течение трех дней со дня прибытия на территорию страны гражданам России необходимо пройти исследование на COVID-19 методом ПЦР. Результат следует разместить в специальной форме на портале.

В случае ухудшения состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия россияне должны обратиться за медицинской помощью без посещения медицинских организаций. При этом обязательная двухнедельная самоизоляция возвращающихся в страну вывозными рейсами отменена.

Иностранцы, прибывающие на работу, должны по-прежнему самоизолироваться на две недели. Им также необходима справка об отрицательном тесте на COVID-19 уже при посадке в самолет.

В Минобрнауки подтверждали, что студентам из государств, с которыми налажено авиасообщение, по приезде в Россию нужно будут соблюдать 14-дневный карантин и сдать тест на вирус на 10–12-й день после прибытия в страну. Затем они могут быть допущены к занятиям. Для тех, кто въехать не сможет, вузы обеспечат доступ к учебным занятиям в онлайн-формате.

Днем ранее стало известно, что Совет ЕС не включил Россию в обновленный список стран, с которыми европейским государствам рекомендовано открыть внешние границы. В перечне остались 12 государств: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.

С 1 августа возобновляются полеты из России в Турцию, Танзанию и Великобританию. Они начнут осуществляться из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

В МИД РФ надеются на расширение списка стран, с которыми будет восстановлено авиасообщение, в ближайшие недели. Поступала информация о том, что РФ может вернуть полеты в Южную Корею и на Мальдивы, а также в ОАЭ и на Кубу.

За последние сутки в России подтвердили 5 482 случая COVID-19 в 84 регионах страны. Из них 25,5% не имели клинических проявлений болезни. Общее число случаев в РФ – 839 981. За весь период зафиксировано 13 963 летальных исхода, выздоровели 638 410 пациентов.