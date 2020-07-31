В России выявили 5 482 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в России подтвердили 5 482 случая COVID-19 в 84 регионах страны, сообщает Оперативный штаб. Из них 25,5% не имели клинических проявлений болезни.
В Москве зафиксировали 695 случаев, Свердловской области – 210, Ханты-Мансийском АО – 171, Санкт-Петербурге – 159, Московской области – 150, Нижегородской области – 145, Красноярском крае – 145, Иркутской области – 140, Мурманской области – 139, Ростовской области – 133, Омской области – 125, Челябинской области – 117, Ставропольском крае – 114, Ямало-Ненецком АО – 112, Хабаровском крае – 112, Алтайском крае – 111.
На Оренбургскую область пришлось 106 новых случаев коронавирусной инфекции, Новосибирскую область – 105, Приморский край – 104, Ульяновскую область – 100, Саратовскую область – 98, Краснодарский край – 96, Волгоградскую область – 90, Тюменскую область – 89, Воронежскую область – 88, Кемеровскую область – 74, Пермский край – 70, Архангельскую область – 69, Кировскую область – 66, Сахалинскую область – 61, Республику Саха (Якутия) – 60, Томскую область – 59.
В Пензенской области зафиксировали 47 случаев COVID-19, Республике Коми – 44, Дагестане и Самарской области – по 43, Белгородской и Псковской областях – по 42, Чувашской республике – 40, Ленинградской области – 39, Ярославской области – 38, Курганской области и Республике Бурятия – по 35, Республике Башкортостан – 34, Адыгее, Мордовии и Татарстане – по 33.
На Республику Калмыкия пришлось 32 случая, Костромскую, Орловскую, Тамбовскую и Астраханскую области – по 31, Карелию, Брянскую, Тверскую, Тульскую области – по 30, Тыву и Рязанскую область – по 29, Вологодскую и Амурскую области – по 28, Курскую область и Камчатский край – по 26, Ивановскую и Калужскую области – по 25, Ингушетию, Владимирскую и Смоленскую области – по 23, Республику Алтай – 22, Калининградскую область – 21, Удмуртию и Магаданскую область – по 19, Республику Марий Эл и Хакасию – по 18, Новгородскую область – 17.
В Кабардино-Балкарии выявили 15 новых случаев, Чечне и Липецкой области – по 14, Северной Осетии и Крыму – по 13, Забайкальском крае – 11, Карачаево-Черкесии – 9, Еврейской АО – 2, Ненецком АО и Севастополе – по 1.
Всего в Российской Федерации зарегистрирован 839 981 случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 13 963 летальных исхода. Выздоровели 638 410 человек.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что показатель летальности от коронавирусной инфекции в России составляет менее 2,5%. По ее словам, этот показатель заметно ниже, чем во многих других странах.
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