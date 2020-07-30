Эксперт рассказал о правилах страхования при поездках за рубеж в пандемию

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Вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Дмитрий Кузнецов рассказал "Вечерней Москве" о том, каких правил стоит придерживаться при страховании в период пандемии.

По его словам, коронавирус не является случаем, выходящим из стандартной программы страхования, так что госпитализацию с COVID-19 страховка покрывает полностью.

"Не знаю ни одного случая, даже из первой волны, когда эпидемия была более серьезной и пугающей, чтобы человеку не оплачивали лечение, – сказал Кузнецов.

Он добавил, что для того чтобы вылечиться от коронавируса без весомых затрат, достаточно будет стандартной страховки, которая идет автоматически при покупке тура в страну.

"COVID-19 здесь не является каким-то особенным исключением или обстоятельством: с точки зрения страховки это просто один из вирусов, значимость которого сегодня чуть повышена", – отметил эксперт.

При этом Кузнецов указал, что тем, кто летит отдыхать самостоятельно, нужно быть внимательнее, так как "автоматической" в таком случае не бывает.

Вице-президент ВСС также заключил, что предпосылок для увеличения стоимости страховок пока нет. Однако тарифы могут вырасти в случае дополнительных требований принимающей стороны.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) ранее заявили, что перед поездкой в Турцию рекомендуется купить расширенную страховку из-за риска попасть в платный обсерватор при наличии симптомов COVID-19.