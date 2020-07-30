Эксперт рассказал о правилах страхования при поездках за рубеж в пандемию

Фото: Depositphotos
Вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Дмитрий Кузнецов рассказал "Вечерней Москве" о том, каких правил стоит придерживаться при страховании в период пандемии.
По его словам, коронавирус не является случаем, выходящим из стандартной программы страхования, так что госпитализацию с COVID-19 страховка покрывает полностью.
"Не знаю ни одного случая, даже из первой волны, когда эпидемия была более серьезной и пугающей, чтобы человеку не оплачивали лечение, – сказал Кузнецов.
Он добавил, что для того чтобы вылечиться от коронавируса без весомых затрат, достаточно будет стандартной страховки, которая идет автоматически при покупке тура в страну.
"COVID-19 здесь не является каким-то особенным исключением или обстоятельством: с точки зрения страховки это просто один из вирусов, значимость которого сегодня чуть повышена", – отметил эксперт.
При этом Кузнецов указал, что тем, кто летит отдыхать самостоятельно, нужно быть внимательнее, так как "автоматической" в таком случае не бывает.
Вице-президент ВСС также заключил, что предпосылок для увеличения стоимости страховок пока нет. Однако тарифы могут вырасти в случае дополнительных требований принимающей стороны.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) ранее заявили, что перед поездкой в Турцию рекомендуется купить расширенную страховку из-за риска попасть в платный обсерватор при наличии симптомов COVID-19.
РФ с 1 августа возобновит авиасообщение с тремя странами
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: