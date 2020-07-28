АТОР назвала правила въезда россиян в Турцию

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При посещении Турции россиянам не понадобятся виза и справка с отрицательным тестом на коронавирус. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР), которая опубликовала новые правила въезда в Турцию.

В частности, во время полета потребуется заполнить анкету, включающую контактные данные, адрес пребывания в стране, а также сведения о состоянии здоровья, передает сайт "Комсомольской правды".

До прохождения паспортного контроля у каждого пассажира измерят температуру. В противном случае придется пройти бесплатный ПЦР-тест. При положительном результате пассажира отправят в госпиталь.

Если о заражении станет известно после полета, контактировавшим с больным в самолете придется пройти двухнедельный карантин. АТОР также призвала россиян приобретать страховку, покрывающую лечение от COVID-19.

Россия приняла решение восстановить авиасообщение с Турцией 1 августа. Ранее в АТОР рассказали, что после возобновления полетов гостям страны первое время будут доступны почти исключительно пятизвездочные гостиницы.