В Турции на первом этапе будут доступны только отели уровня пять звезд

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Турецкие туристические компании привели статистику по открытым отелям в провинции Анталья и Стамбуле, передает News.ru.

Из нее следует, что после возобновления авиасообщения с Россией гостям страны первое время будут доступны почти исключительно пятизвездочные гостиницы. Как сообщает Ассоциация Туроператоров (АТОР), из-за пандемии коронавируса на турецком отельном рынке сложилась парадоксальная ситуация.

Эксперты отмечают, что множество отелей уровня пять звезд уже получили "сертификаты здоровья". Однако в эконом-сегменте решились возобновить работу немногие. Так, из 250 отелей в центре Аланьи, где преобладают небольшие объекты категории три и четыре звезды на 40-70 номеров, сейчас работают менее десяти.

Таким образом, на первом этапе ожидаемого возобновления авиасообщения с Турцией это скажется на средней цене предлагаемых турпакетов, указывают аналитики. Кроме того, предполагается, что большинство клиентов турецких "пятизвездников" в этом сезоне будут составлять туристы с перенесенными турами на май-июль.

Отельеры ожидают, что открытие бюджетных мест размещения будет зависеть от формата и сроков восстановления чартерного авиасообщения.

Ранее стало известно, что Россия и Турция ведут переговоры о возобновлении чартерного авиасообщения. По данным СМИ, регулярные перевозки могут стартовать уже в августе, однако массовое направление вряд ли станет доступно до конца лета.