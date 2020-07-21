Абхазия назвала условие приема туристов из России

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Гостиницы и другие объекты размещения Абхазии смогут принимать туристов только при наличии справки об отсутствии коронавируса, выданной не позднее, чем за три дня до заезда.

Это следует из рекомендаций республиканской санитарно-эпидемиологической службы по организации работы объектов отдыха в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

Как сообщает Ассоциация Туроператоров (АТОР), сайт которой цитирует документ, требование касается любых объектов размещения – гостиниц, гостевых домов, пансионатов, санаториев и других.

"Различий между ними не делается. Это также означает (с высокой вероятностью), что наличие справки будет проверяться не на границе, а только в самом отеле", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что "заполнение номеров целесообразно проводить не более одного человека в номер (за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются сопровождающими или членами одной семьи)".

15 июля власти Абхазии продлили запрет на въезд российских граждан до 21 июля. С 28 марта по 20 апреля в Абхазии действовало чрезвычайное положение.

В мае заработал общепит, в июне разрешили спортивные и развлекательные мероприятия, а с 1 июля там заработали детские сады. За все время в республике выявили 38 случаев заражения коронавирусом. Из них 37 человек выздоровели и один пациент умер.