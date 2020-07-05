В Крыму рассказали о повышении цен в отелях

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Цены на отдых в отелях Крыма после начала отложенного из-за пандемии курортного сезона поднялись в среднем на 10-15 процентов по сравнению с прошлым годом.

Как заявил ТАСС председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк, такой метод традиционно применяется в гостиничном бизнесе.

Он добавил, что туристы, которые бронировали отели в апреле даже "выиграли", так как тогда ценовая политика была меньше, а "сейчас объекты отдают номера в счет тех долгов".

Рост цен также продиктован дополнительными расходами на меры по безопасности. Также отмечается, что гостей Крыма, которые приедут впервые, в восемь раз больше, чем годом ранее.

В этой связи перед регионом стоит задача показать россиянам, которые обычно едут в отпуск заграницу, что отдыхать в Крыму – не менее интересно и престижно, добавил Саруханян.

Кроме того, он отверг сообщения СМИ о том, что отели Кубани и Крыма поднимают цены в два раза в связи с ажиотажным спросом из-за невозможности выехать на отдых за рубеж.

Ранее стало известно, что Крым приостановил прием организованных групп детей из других регионов страны до стабилизации эпидемиологической ситуации.