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Крым приостановил прием организованных групп детей из других регионов страны до стабилизации эпидемиологической ситуации, говорится в указе главы республики.
Речь идет тех, кто прибывает для участия в мероприятиях туристической направленности, в том числе в слетах, фестивалях, спортивных сборах, экскурсиях. Учреждения из реестра организаций отдыха детей и их оздоровления должны будут временно прекратить бронирование мест, прием и размещение детей за исключением проживающих в Крыму и Севастополе.
Всего в республике зафиксировано 712 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели за весь период 553 пациента.
В Крыму открылся туристический сезон. С 15 июня отели и санатории стали доступны для местных жителей, с 1 июля – для жителей других регионов РФ. В республике снимаются почти все введенные из-за коронавируса ограничения, возобновляется работа аквапарков и СПА-комплексов.
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту. В сторону материка отправился поезд с продукцией предприятий Крыма, а ему навстречу – состав с бензином, удобрениями, зерном, цементом.
В июле "Гранд Сервис Экспресс" запустит поезда из Москвы в Севастополь и Евпаторию. Путь займет 35–36 часов.
Большинство пассажиров в Шереметьево летят в Крым
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