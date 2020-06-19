Ученые обнаружили большой запас подземных пресных вод в Крыму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Ученые обнаружили большие запасы подземных пресных вод в крымских горах, сообщает пресс-служба Севастопольского госуниверситета (СевГУ).
Выяснилось, что по сети тектонических разломов на глубинах 900–1100 метров мигрируют большие объемы высоконапорных подземных пресных вод.
Такие водные потоки существуют и на небольших глубинах. Как объяснил заведующий научно-исследовательской лабораторией СевГУ Николай Ковалев, уникальность этих подземных вод в том, что они формируются в природных опреснителях при интенсивном испарении морской воды.
Основная проблема добычи глубоких подземных вод – высокая стоимость бурения скважин. Однако на территории Крыма есть участки, где высоконапорные подземные пресные воды перетекают из нижних водоносных горизонтов в верхние.
Ранее археологи нашли новые ходы и ярусы в пещере "Таврида" в Крыму. Они также увидели множество восходящих колодцев высотой 12–15 метров.
Ученые полагают, что в новых ярусах наверняка находятся еще не исследованные артефакты. Установлено, что раньше пещера служила логовом гигантской хищной гиены, среди остатков ее добычи могут оказаться и древние люди.
Специалисты пришли к выводу, что пещера регулярно заполнялась водой. Кроме того, там оказались останки других древних животных, жившие 1,5–1,8 миллиона лет назад.
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