Коренные американцы оказались потомками выходцев из Европы, Азии и Арктики

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Предки коренного населения Северной Америки могли быть выходцами из Европы, Азии и Арктики. К такому выводу пришли ученые из Университета Огайо (США), исследовав человеческие черепа возрастом от 9 до 13 тысяч лет, сообщает "Мир 24".

"Мы всегда говорили о заселении Америки так, как будто Северная Америка и Южная Америка – это одно и то же. Но это разные континенты, и истории их заселения тоже разнятся", – пояснил профессор антропологии Марк Хабб.

Согласно данным исследования, самый древний череп имеет много сходных черт с североамериканским арктическим населением, второй череп – с европейцами, у третьего черепа обнаружены общие черты с азиатскими и индейскими группами, а у четвертого – с арктическими, но с некоторыми южноамериканскими особенностями.

Ранее в научном сообществе было мнение, что первые поселенцы американского континента происходили из одной группы. Однако последние данные вносят в данную теорию серьезные коррективы. Теперь стало очевидным, что предки коренных американцев отличались генетических разнообразием и, соответственно, имели более сложные пути переселения.

Как подчеркнули авторы нового исследования, теперь придется пересмотреть исторический процесс заселения обеих Америк.

Изученные останки были обнаружены в 2008–2015 годах в пещерах штата Кинтана-Роо в Мексике.

Эксперты отметили, что такие находки чрезвычайно важны для науки, потому что на сегодня в Северной Америке удалось обнаружить менее двадцати скелетных останков людей старше восьми тысяч лет.

Ранее стало известно, что ученые из Германии открыли новый вид древних человекообразных обезьян Danuvius guggenmosi, которые жили на территории Европы около 11,6 миллиона лет назад. Сообщается, что у примата также имелся большой палец. Самец был ростом около 110 сантиметров и весил 34 килограмма. По внешним данным он был схож с шимпанзе бонобо.

Кроме того, стоянку древнего человека в Приэльбрусье исследовали археологи из России. Ученые полагают, что древние охотники выбрали самое удачное место для стоянки, так как рядом с ним находятся источники качественного цветного кремния и выходы магматической горной породы – обсидиана. Из этих материалов древние люди изготавливали примитивные орудия и инструменты.