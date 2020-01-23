В Дарвиновском музее появится 3D-модель неандертальца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Дарвиновском музее установят интерактивный 3D-аватар неандертальца, который будет взаимодействовать с посетителями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.

Аватар будет копировать движения и мимику собеседника. Он сможет подмигивать, улыбаться, моргать и крутить головой. Для создания виртуального неандертальца специалисты оцифровали его череп 3D-сканером, а затем добавили 42 движения лицевых мышц.

Интерактивный экспонат поместят в зале "Антропогенез". Рядом с аватаром разместятся научные реконструкции облика древних людей, а также картины быта австралопитеков, питекантропов, кроманьонцев и других неандертальцев.

Ранее специалисты смогли восстановить облик девушки из каменного века по куску доисторической жевательной резинки. Ученым удалось расшифровать ДНК датчанки, которая жила 5 тысяч 700 лет назад. Помог в этом обнаруженный на острове Лолланн кусок березовой смолы.

