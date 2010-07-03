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Наука

09:42

Челюсть древнего хищника обнаружили в угольной шахте под Волгоградом

наука

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В угольной шахте под Волгоградом обнаружили окаменевшую челюсть доисторического водного хищника. Находку сделали российские ученые, сообщает "Мир 24".

Отмечается, что зубы этого существа обладали очень необычным строением – они закручивались в спираль.

По результатам исследования выяснилось, что челюсть принадлежала геликоприону. Это вымершая рыба, которая, вероятно, являлась предком некоторых современных акул. Она обитала около 270 миллионов лет назад.

Скелеты геликоприонов, как и других хрящевых рыб, со временем полностью разлагаются. Единственная окаменелость, которую удалось найти, – челюсть.

Ранее в гавани Кохия на Северном острове Новой Зеландии ученые обнаружили скелет гигантского пингвина. Найденный скелет помог ученым реконструировать внешний вид гигантских пингвинов. Он совмещает в себе черты обнаруженных ранее эоцен-олигоценовых гигантских пингвинов и более крупного пингвина Кайруку.

Гигантские пингвины отличаются от их потомков длиной передних конечностей и удлиненным клювом. Это свидетельствует о различии экологических ролей вымерших и современных видов.

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