Выставку Дарвиновского музея откроют в павильоне МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Выставка "Невидимый мир эволюции" откроется в Демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров в субботу, 9 ноября. Организатором премьеры экспозиции выступит Государственный Дарвиновский музей, сообщили в Дептрансе.

"На предстоящие выходные в павильоне МЦД запланировано несколько мероприятий, подготовленных совместно с Государственным Дарвинским музеем в рамках празднования Всемирного дня науки", – заявили в департаменте.

На выставке об эволюции можно будет узнать историю зарождения видов на планете, познакомиться с этапами и доказательствами этого процесса. В воскресенье, 11 ноября, экспозицию дополнят познавательно-развлекательной программой.

Гостям павильона МЦД покажут фильм "Развитие жизни на Земле" и предложат сыграть в игру "В мире древних животных". Кроме того, организаторы акции проведут познавательное занятие, на котором можно будет прикоснуться к настоящим окаменелостям.

Демонстрационный павильон Московских центральных диаметров открыли в Москве 21 декабря 2018 года. Здание, расположенное на площади Киевского вокзала, призвано рассказать о новом виде московского общественного транспорта. Вход сюда бесплатный, проводятся экскурсии. Главный экспонат павильона – полноформатная модель поезда "Иволга".

В День народного единства на фасаде павильона разместили 26-метровую карту России. Москвичам предложили отметить места, в которых они хотели бы побывать как туристы.