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14:30

На фасаде павильона МЦД появится 26-метровая карта России

город общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В День народного единства на фасаде павильона Московских центральных диаметров (МЦД) разместят 26-метровую карту России. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Москвичи смогут отметить на карте место, куда бы они хотели отправиться в путешествие. Также 4 ноября гостей павильона ждет развлекательная программа. Для посетителей будет проходить мастер-класс по изготовлению глиняных игрушек.

Кроме того, гости получат значок с символом одного из российских регионов. Значки изготовят прямо в павильоне, после чего посетители смогут выбрать понравившийся дизайн.

Павильон МЦД открыли в декабре минувшего года. В нем представлена информация о маршрутах МЦД, сроках запуска первых диаметров и способах оплаты проезда. Главный выставочный экспонат павильона – полноразмерный макет поезда "Иволга". Гости могут посетить кабину машиниста поезда и проехать по первым диаметрам с помощью очков виртуальной реальности.

Ранее в столичном метро начали объявлять пересадки на конкретные станции МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский".

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