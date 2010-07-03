В метро начали объявлять названия станций МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столичном метро начали объявлять пересадки на конкретные станции МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский".
"С июля в поездах метро на станциях, с которых можно будет пересесть на МЦД, звучали сообщения: "Скоро здесь будет пересадка на первый диаметр" и "Скоро здесь будет пересадка на второй диаметр". Сейчас мы обновили эти сообщения, добавив в их текст информацию о выходе к конкретной станции МЦД-1 или МЦД-2", – сообщили в столичном департаменте транспорта.
О пересадках на МЦД звучат аудиосообщения также в наземном общественном транспорте и на МЦК.
Ранее сообщалось, что в столичном регионе сменили названия 60 остановкам, которые находятся рядом с будущими станциями МЦД. Так, остановка электробусов "Платформа Ржевская" теперь называется "Станция МЦД Рижская". Автобусная остановка "Станция Бескудниково" получила название "Станция МЦД Бескудниково".
Названия заменят на маршрутных указателях в транспорте и в остановочных павильонах.
Кроме того, к запуску МЦД-2 реконструируют станцию Гражданская, она войдет в состав этого диаметра. Планируется перестроить пассажирскую платформу, во всю длину установят навесы.
Запуск первых двух диаметров запланирован на конец 2019 года. С 27 станций можно будет пересесть на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги. Через остановки рядом со станциями первых двух МЦД проходит свыше 180 маршрутов Мосгортранса.
Сергей Собянин ранее утвердил тарифы на проезд по МЦД. По "Центральной" зоне проезд будет равен поездке на метро и составит 38 рублей по "Кошельку" карты "Тройка". По зоне "Пригород проезд будет стоить 45 рублей, по "Дальней" зоне стоимость поездки будет складываться из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) + 45 рублей.
К открытию МЦД на платформах установят более 200 валидаторов
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