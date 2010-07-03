Около тысячи урн, лавок и стоек SOS планируют установить на станциях МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На станциях первых двух маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД) планируют установить около тысячи элементов пассажирской инфраструктуры, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

По словам начальника дирекции МЦД департамента транспорта Андрея Акимова, на станциях установят новые урны, лавки и стойки SOS.

"Среди них более 800 урн и лавок, а также более 150 стоек экстренного вызова. Стойки экстренного вызова в случае чрезвычайной ситуации позволят связаться с полицией. Сейчас активно идет подготовка всей инфраструктуры: устанавливают новые табло, элементы навигации", – приводятся в сообщении слова Акимова.

Уточняется, что на большинстве остановочных пунктов будущих станций МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" полностью выполнены работы по замене покрытия платформ.

Также начали устанавливать на платформах новые погодные модули, оформленные в соответствии с концепцией архитектурного облика МЦД.

Ранее в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры рассказали, что на первых маршрутах МЦД построят 23 новых подземных вестибюля. Работы по строительству подземных вестибюлей запланированы на второй этап проекта Московских центральных диаметров.

Запуск первых двух диаметров – МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" запланирован на конец 2019 года. С 27 станций можно будет пересесть на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги. Тарифы на МЦД уже утверждены: будет действовать несколько тарифных зон.

Всего откроется пять диаметров с 186 станциями. В дальнейшем возможно создание маршрутов, которые соединят Зеленоград и Раменское, Апрелевку и Железнодорожный, Пушкино и Домодедово.

Ручную кладь и багаж можно будет провозить бесплатно. Условие – сумма трех измерений не должна превышать 180 сантиметров.

Стоимость провоза крупногабаритного багажа на МЦД сделают ниже, чем в действующих электричках. От расстояния она зависеть не будет.

