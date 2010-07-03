На первых двух маршрутах МЦД появится более 20 подземных вестибюлей

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В рамках проекта Московских центральных диаметров на 20 станциях МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" построят 23 новых подземных вестибюля. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На трех станциях первого диаметра запланировано строительства сразу двух подземных вестибюлей. Работы затронут станции Баковку, Беговую, Белорусскую, Савеловскую, Тимирязевскую, Окружную, Хлебниково. В рамках МЦД-2 появятся восемь станций с подземными вестибюлями и новый остановочный пункт. Работы по строительству подземных вестибюлей запланированы на второй этап проекта Московских центральных диаметров.

Напомним, запуск первых диаметров запланирован на конец текущего года. Ожидается, что в рамках проекта общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и области. Первые два сквозных маршрута улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и шести городов области.

В минувшую субботу Каховскую линию столичного метрополитена закрыли для пассажиров из-за строительства Большой кольцевой линии. Станции "Каширская", "Варшавская" и "Каховская" откроются для пассажиров уже в составе БКЛ. На время закрытия линии пассажиры смогут пользоваться станциями "Каширская" Замоскворецкой линии и "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро.

