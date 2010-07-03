Новая платформа появится на ж/д станции Бескудниково в рамках ввода МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новую платформу построят на железнодорожной станции Бескудниково, которая войдет в состав МЦД-1 "Белорусско-Савеловский", сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры/

Начальник дирекции МЦД Дептранса Андрей Акимов уточнил, что работы проведут в рамках второго этапа реализации проекта Московских центральных диаметров.

Станцию Бескудниково благоустроят уже к концу этого года – к запуску движения по первым двум диаметрам.

По словам Акимова, здесь заменят тактильную плитку на платформах, покрасят фасады и билетные кассы. На платформах установят погодные модули, стелы экстренного вызова и информационные табло, удобные лавочки и урны.

Запуск первых двух диаметров – МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Калужско-Рижский" запланирован на конец 2019 года. С 27 станций можно будет пересесть на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги. Тарифы на МЦД уже утверждены: будет действовать несколько тарифных зон.

Всего откроется пять диаметров с 186 станциями. В дальнейшем возможно создание маршрутов, которые соединят Зеленоград и Раменское, Апрелевку и Железнодорожный, Пушкино и Домодедово.

Ручную кладь и багаж можно будет провозить бесплатно. Условие – сумма трех измерений не должна превышать 180 сантиметров.

Стоимость провоза крупногабаритного багажа на МЦД сделают ниже, чем в действующих электричках. От расстояния она зависеть не будет.

