Браслеты проконтролируют усталость машинистов поездов МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За состоянием машинистов поездов "Иволга" на МЦД будет следить система безопасности со специальной кнопкой бдительности, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов объяснил, что их самочувствие будут контролировать электронные браслеты. Они считывают биологические параметры человека.

Устройство заметит, если машинист начнет засыпать или ему станет плохо. В этом случае в кабине включится предупреждающий звуковой сигнал, а на пульте управления поездом загорится световой индикатор, добавил заммэра.

Машинист должен будет подтвердить, что он в норме, нажав на кнопку бдительности. Это же сможет сделать помощник. Если ни одна из кнопок бдительности не сработает в течение 5–7 секунд, система автоматически остановит поезд, обратил внимание Ликсутов.

По его словам, контроль работоспособности машиниста ведется и системой аудио- и видеорегистрации. Она фиксирует все, что происходит в кабине, в том числе переговоры между локомотивной бригадой.

"Мосгорсправка": навигация на МЦД

Первые два диаметра запустят в ноябре. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 66 станций, с 27 из которых можно будет перейти на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги. Курсировать по диаметрам будут поезда "Иволга" в смешанном режиме с электричками.

Маршруты МЦД появились в приложении "Метро Москвы". Пользователи могут подсчитать время поездки с учетом диаметров и выбрать самый быстрый маршрут.

Всего проект предполагает запуск пяти диаметров с 186 станциями. Они будут доступны с 5:30 утра до 1:00 ночи. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти–шести минут.

Провоз домашних животных будет бесплатным. Они должны будут ехать в специальных переносках или клетках и размещаться в вагоне на месте для ручной клади.

Это не относится к собакам крупных пород и собакам-проводникам. Но им полагаются ошейник и намордник, а во время поездки они должны находиться у ног своего владельца.

В семивагонных составах "Иволга 2.0" USB-розетки оборудованы в каждом кресле. Это более семи тысяч разъемов. Порядка пяти тысяч сделают в 24 шестивагонных поездах "Иволга 1.0".