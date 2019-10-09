Москвичи оценят проект МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование, посвященное Московским центральным диаметрам (МЦД), сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Участникам нужно будет ответить на несколько вопросов. В частности, как они относятся к наземному метро и каким видом транспорта пользуются чаще всего.

Среди вариантов ответа есть метро, включая МЦК, электрички, наземный общественный транспорт, личный автомобиль или каршеринг, такси, а также передвижение пешком либо на велосипеде/самокате.

Также москвичам предстоит ответить, как часто они бывают в районах, где проходят новые линии, а также планируют ли пользоваться наземным метро.

Первые два диаметра запустят в ноябре. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" соединят 66 станций, с 27 из которых можно будет перейти на метро и МЦК.

Всего проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Также будет действовать единая билетная система.

