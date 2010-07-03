В тематическом поезде появились схемы метро с линиями МЦД

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Фото: пресс-служба Дептранса Москвы
В тематическом поезде, посвященном Московским центральным диаметрам, появились новые схемы метро с двумя первыми линиями МЦД. Об этом сообщили Москве 24 в департаменте транспорта.
"Первые схемы метро с линиями МЦД-1 и МЦД-2 появились в тематическом поезде, посвященном Московским центральным диаметрам. Пассажиры смогут увидеть, как пройдут первые два маршрута, узнать о пересадках с метро и МЦК на диаметры и построить новые альтернативные маршруты, которыми будут пользоваться после открытия движения", – сообщила пресс-служба.
МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск обозначены фирменными цветами – физалиса и фуксии, поэтому они выделяются на фоне линий метро.
Новая схема появилась также на сайте метро. Учитывались более 100 обращений пассажиров при ее составлении. На промосхему добавили станцию МЦД-2 Покровское-Стрешнево, которая в будущем будет заменена на Щукинскую.
К запуску двух линий МЦД в метро заменят более 60 тысяч элементов навигации, в первую очередь путевые полосы и лайтбоксы. На новых указателях будет размещена информация о пересадках на МЦД. Сейчас она заштрихована.
В поездах метро новые схемы появятся за пару недель до запуска первых двух диаметров. Движение по первым двум диаметрам будет открыто в конце 2019 года.
МЦД позволят улучшить транспортную ситуацию для 3,7 миллиона жителей 45 районов Москвы и шести городов Подмосковья.
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