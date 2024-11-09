09 ноября, 03:58Происшествия
Свыше 600 млн записей с личными данными россиян утекли в сеть с начала года
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Более 600 миллионов записей о гражданах РФ утекли в сеть с начала текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
Так, ведомство зафиксировало 110 случаев распространения в интернете баз данных, которые содержат подобные записи.
Только за октябрь 2024 года было зафиксировано 13 случаев распространения личных данных россиян в сети, содержащих более 9,7 миллиона записей.
Россия возглавила топ стран по числу объявлений о продаже баз данных компаний на теневых форумах в Сети по итогам первого полугодия 2024 года. По версии экспертов, слитые базы содержат персональные данные учетных записей пользователей, а также коммерческие тайны фирм.
В Сбербанке назвали основными источниками утечек личных данных пользователей интернет-магазины и медицинские учреждения. Из-за утечек информации в открытом доступе находятся персональные данные около 90% взрослых граждан России.
Оборотные штрафы за повторные утечки личных данных могут ввести в России в 2024 году