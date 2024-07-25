В России готовятся ужесточить ответственность за преступления в цифровой сфере

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Генпрокурор России Игорь Краснов рассказал о подготовке законопроектов, связанных с ужесточением ответственности за киберпреступления. Об этом он сообщил на заседании генпрокуроров стран, входящих в ШОС, передает ТАСС.

По его словам, еще в 2020 году была сформирована межведомственная рабочая группа по противодействию киберпреступности, которая подготовила ряд законопроектов об уточнении составов преступлений, осуществляемых с использованием специальных техсредств (фишинг, социнженерия, кибервымогательство, DDoS-атаки), и ужесточении ответственности за них, а также об обеспечении сохранности электронных доказательств этих преступлений.

При этом сейчас, как утверждает Краснов, в Госдуме обсуждается еще один законопроект – о криминализации нелегального оборота баз персональных данных и администрирования теневых площадок для их распространения. В связи с этим он напомнил, что государство должно не только защищать граждан от негативных воздействий киберсреды, но и охранять их конфиденциальные сведения, обработка которых должна осуществляться в соответствии с соблюдением прав человека, зафиксированных в Конституции РФ.

Прокуратура, уточнил Краснов, должна проверять исполнение требований закона о защите персональных данных для исключения их утечки и использования конфиденциальных сведений в преступных целях.

Кража конфиденциальных данных частных лиц стала одним из самых распространенных последствий кибератак, сообщают СМИ. Так, ее доля в I квартале 2024 года выросла до 72%, тогда как за январь – март 2023-го она составляла 59%.

Одна из компаний, которая занимается кибербезопасностью, в своем исследовании подчеркнула, что если в I квартале прошлого года доля утечек конфиденциальной информации составляла 59% для частных лиц и 51% – для организаций, то в этом году количество краж выросло на 13 процентных пунктов для частных лиц, составив 72%, и на 3 процентных пункта для организаций – 54%.

