Глава СКР призвал ужесточить наказание за демонстрацию преступлений в интернете

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Уголовное и административное наказание за демонстрацию преступлений в интернете и СМИ нужно ужесточить. Соответствующее предложение выдвинул председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По его словам, небольшие видео длительностью в несколько секунд провоцируют в комментариях особую агрессию, которая после переносится в реальность. Как утверждает глава ведомства, это можно было бы предотвратить, если бы имелись механизмы мониторинга таких действий в Сети. Например, в некоторых регионах уже функционируют центры информационной безопасности молодежи и психологической помощи.

"Увеличение числа подобных центров повысит эффективность формирования у молодежи гражданской позиции, а также будет способствовать противодействию идеологии терроризма и экстремизма", – объяснил Бастрыкин.

Ранее предложение о блокировке видеоматериалов, демонстрирующих убийства, пытки и насилие, выдвинул зампред ГД по безопасности от партии "Единая Россия" Анатолий Выборный. Он считает, что такой контент вредит психике людей всех возрастов.

Доступ к такому контенту, считает он, должны иметь только правоохранительные и следственные органы, которым он может быть полезен при расследовании преступлений.

