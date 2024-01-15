Комитет Госдумы одобрил введение штрафов до 700 тыс рублей за треш-стримы

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Думский комитет по госстроительству и законодательству поддержал инициативу о введении в России штрафов до 700 тысяч рублей за треш-стримы. Палате парламента рекомендовано принять соответствующий законопроект.

Административное наказание будет предусмотрено за распространение в Сети фото и видео с демонстрацией жестокости.

Ранее в Госдуму внесли пакет проектов об административной и уголовной ответственности за треш-стримы. Согласно предлагаемым поправкам в Уголовный кодекс РФ, отягчающими обстоятельствами признается совершение умышленного преступления с публичной демонстрацией в социальных сетях.

Спикер ГД Вячеслав Володин пообещал, что данный проект будет рассмотрен в приоритетном порядке.

В свою очередь, депутат Артем Метелев уточнил, что инициативу планируют рассмотреть 23 января.



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