15 января, 11:57Общество
Комитет Госдумы одобрил введение штрафов до 700 тыс рублей за треш-стримы
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Думский комитет по госстроительству и законодательству поддержал инициативу о введении в России штрафов до 700 тысяч рублей за треш-стримы. Палате парламента рекомендовано принять соответствующий законопроект.
Административное наказание будет предусмотрено за распространение в Сети фото и видео с демонстрацией жестокости.
Ранее в Госдуму внесли пакет проектов об административной и уголовной ответственности за треш-стримы. Согласно предлагаемым поправкам в Уголовный кодекс РФ, отягчающими обстоятельствами признается совершение умышленного преступления с публичной демонстрацией в социальных сетях.
Спикер ГД Вячеслав Володин пообещал, что данный проект будет рассмотрен в приоритетном порядке.
В свою очередь, депутат Артем Метелев уточнил, что инициативу планируют рассмотреть 23 января.
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