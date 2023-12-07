В Госдуму внесли законопроекты об ответственности за треш-стримы

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В Госдуму внесли пакет проектов об административной и уголовной ответственности за треш-стримы. Об этом свидетельствуют данные думской электронной базы.

Согласно предлагаемым поправкам в Уголовный кодекс РФ, отягчающими обстоятельствами признается совершение умышленного преступления с публичной демонстрацией в социальных сетях.

Кроме того, усиливается уголовная ответственность за совершение ряда преступлений, которые наиболее часто встречаются в практике треш-стримеров: убийство, причинение вреда здоровью, похищение человека, побои, истязание и прочие правонарушения.

Как сообщает ТАСС, поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ предполагают введение штрафов до 700 тысяч рублей за треш-стримы, а также за незаконное распространение в сети прочих материалов с демонстрацией жестокости. Изменения предлагается внести в статью 13.15 КоАП "Злоупотребление свободой массовой информации".

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил приравнять видеоблогинг за рулем автомобиля к правонарушению. С соответствующей идеей он обратился к главе ГИБДД России Михаилу Черникову.

По словам парламентария, многие россияне обеспокоены ситуацией, сложившейся на дорогах страны. В последнее время ведение стримов в соцсетях во время управления авто стало популярным среди молодежи и даже взрослого населения. При этом блогеры начинают допускать множество нарушений, большая часть которых происходят по невнимательности.

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