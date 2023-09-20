Верховный суд РФ поддержал закон о введении уголовной ответственности для треш-стримеров

Фото: Мосва 24/Роман Балаев

Верховный суд РФ поддержал законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность в отношении треш-стримеров. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в своем телеграм-канале.

"В ближайшие недели ожидаем заключения правительства РФ для официального внесения закона в парламент", – добавил он.

В марте комитет ГД по молодежной политике подготовил законопроект, который приравнивает треш-стримы к отягчающим обстоятельствам при назначении дальнейших наказаний за преступления.

По словам Метелева, первое решение приравнивает преступление, совершенное в прямом эфире и на глазах множества зрителей, к отягчающему обстоятельству. Второе решение предлагает в несколько раз повысить штрафы за саму деятельность стримеров. Третье решение направлено на создание инструментов для блокировки таких стримеров, которые могли бы быть непосредственно у государства.

Позже председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил установить административную и уголовную ответственность как для создателей треш-стримов, так и для покупателей такого контента.

Он также обратил внимание на то, что демонстрация сцен насилия в телеэфире и интернете может привести к случаям подростковой жестокости.



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