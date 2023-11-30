30 ноября, 16:20Шоу-бизнес
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Хилми Форкса
Фото: телеграм-канал "ХИЛМИ"
Симоновская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении треш-блогера Хилми Форкса, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.
29-летний блогер обвиняется в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов в интернете. В ближайшее время уголовное дело передадут в суд.
Установлено, что в ноябре прошлого года он, находясь по месту фактического проживания в Даниловском районе Москвы, незаконно изготовил с помощью мобильного телефона материалы порнографического содержания со своим участием, которые впоследствии разметил в Сети.
Хилми Форкса задержали за распространение порнографии. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов".
Против блогера избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, ведется уголовное расследование. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что "справедливость восторжествовала".
СК потребовал ужесточить блогерам Чекалиным меру пресечения
Читайте также