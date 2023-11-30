Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Хилми Форкса

Фото: телеграм-канал "ХИЛМИ"

Симоновская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении треш-блогера Хилми Форкса, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

29-летний блогер обвиняется в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов в интернете. В ближайшее время уголовное дело передадут в суд.

Установлено, что в ноябре прошлого года он, находясь по месту фактического проживания в Даниловском районе Москвы, незаконно изготовил с помощью мобильного телефона материалы порнографического содержания со своим участием, которые впоследствии разметил в Сети.

Хилми Форкса задержали за распространение порнографии. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов".

Против блогера избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, ведется уголовное расследование. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что "справедливость восторжествовала".

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