В РФ могут ввести уголовное наказание за публикацию треш-стримов с несовершеннолетними

Фото: depositphotos/alexraths

Разрабатываемые в Госдуме поправки в УК РФ предусматривают введение наказания за распространение треш-стримов с участием несовершеннолетних в виде лишения свободы на срок до двух лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект.

Согласно проекту поправок, распространение в интернете из корыстных или хулиганских побуждений фото- или видеоматериалов с изображением незаконных деяний, совершенных с особой жестокостью лицом, ранее подвергнутым административной ответственности, и с участием несовершеннолетних будет наказываться штрафом в размере до 2 миллионов рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными или принудительными работами на срок до двух лет, либо ограничением или лишением свободы на срок до двух лет.

Помимо этого, пакет законопроектов предусматривает создание реестра, куда внесут треш-стримеров. Попавшим в список лицам запретят пользоваться интернетом, а СМИ писать о них. Подобное позволит лишить лиц набора новой аудитории.

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя возможные нововведения, пояснил, что законопроект намерены доработать и рассмотреть в весеннюю сессию ГД.

"Мы считаем, что еще до июля месяца времени достаточно для того, чтобы хотя бы первое чтение он прошел", – сообщил он.

Ранее о планах создать инструментарий по лишению нарушителей доступа к интернету по решению суда заявил глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев. При этом ведение самого реестра с треш-стримерами он предложил возложить на Роскомнадзор.

"Московский патруль": суд вынес приговор стримерам, которые издевались над женщиной с ОВЗ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!